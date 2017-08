Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection – Neuer Teil der Aufbausimulation angekündigt

In der Zoo Tycoon-Reihe geht es darum, wie sollte es auch anders sein, seinen eigenen Zoo aufzubauen. Ähnlich wie das Rollercoaster Tycoon-Franchise faszinierte Zoo Tycoon seit 2001 Aufbaufans mit detailreichen Attraktionen und Ausstellungen sowie dem Management eines Parks. Und nun erscheint bald ein weiterer Teil.

Baut gemeinsam mit Freunden Tierparks auf

In Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection, so der komplette Titel des neuen Teils, könnt ihr nicht nur solo eure Zoos aufbauen und verwalten. Insgesamt können vier Leute einen gemeinsamen Tierpark verwalten und gestalten. Ca. 200 verschiedenen Tierarten könnt ihr in eurem Park ein neues Zuhause geben. Entwickelt wird Zoo Tycoon von Asabo Studios. Es erscheint am 31. Oktober für Xbox One und den PC.

Quelle: allgamesdelta