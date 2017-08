Xbox One X – Bei Microsoft für 499€ vorbestellbar

Am 07. November können Träume wahr werden, zumindest für jene Zocker die von einem hochauflösender Spielerlebnis auf ihrem UHD Fernseher träumen, denn an diesem Tag erscheint die vorerst leistungsstärkste Konsole der Welt, die Xbox One X. Die kompakte Konsole aus dem Hause Microsoft bietet noch mehr Grafik und noch mehr Rechenleistung für die aktuellen und zukünftigen Spiele. Fans und Zocker aufgepasst, denn ab heute ist die Xbox One X in der sogenannten Project Scorpio Edition für 499,99€ im Microsoft Store vorbestellbar. Versandkosten gibt es keine.

Viel Leistung in kleiner Verpackung: Xbox One X

Die neuste Konsole von Microsoft wird erneut mit einem Kombiprozessor von AMD ausgestattet sein, die acht Rechenkerne takten mit 2,3 GHz höher als die der Vorgänger Modelle. Zusätzlich gibt es noch eine stark erweiterte GPU und auch der Hauptspeicher der One X fällt mit 12 GByte GDDR5 deutlich größer und schneller als die der alten Modelle aus. Für Microsoft Heimkino Nutzer, natürlich wird die Xbox One X auch mit dem von der One S bekannten UHD-Blu-ray-Player ausgestattet sein.

Anmerkung: Aktuell scheint die Mircosoft Seite mit dem Hohen Ansturm an Vorbestellern überfordert zu sein, sollte die Konsole bei euch als „Ausverkauft“ angezeigt werden, soll eine Aktualisierung der Seite Abhilfe schaffen.

Quelle: Microsoft