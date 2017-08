Heroes of the Storm – Comic Clip teasert neuen Helden an

Blizzards MOBA, Heroes of the Storm (kurz: HotS) ist sehr beliebt und hat eine riesige Fanbase samt Community. Da Blizzard bekanntlich nicht faul ist und seine Spiele pflegt, wird auch HotS immer weiter entwickelt und erhält in regelmäßigen Abständen neue Helden.Der nächste im Bunde ist der aus World of Warcraft bekannte Bösewicht Kel’Thuzad.

Neue Helden braucht das Land. und Alte.

Mit Kel’thuzad sind mittlerweile rund 70 Charaktere aus dem gesamten Blizzard Multiversum spielbar. Egal ob Lost Vikings, Starcradt, Diablo oder Warcraft. In HotS kämpfen alle gegen- und alle miteinander. Der Erfolg des MOBAs spricht für sich. Mittlerweile gibt es schon unzählige Events rund um Heroes of the Storm. Es ist auch aus dem eSport nicht mehr weg zu denken. Hier noch der Clip.

Quelle: Blizzard via Youtube