Fe – Erscheint erst im nächsten Jahr

Auf der E3 wurde der neue Titel aus dem Entwicklerstudio Zoink Games namens Fe angekündigt. Nun hat Electronic Arts im Rahmen der gamescom einen Releasezeitraum angegeben, der passend zu einem neuen Trailer begleitet wird.

Natur pur

Somit erscheint Fe Anfang 2018 für PC via Origin, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel ist ein Teil des EA Originals Programms, mit dem Indiespiele unterstützt werden. In dem Spiel ist ein kleines Wesen der Protagonist, der sich seinen Weg durch die Welt bahnt. Dabei tretet ihr mit der Natur in Kontakt und kommuniziert mit den Wesen in der Welt, egal ob Freund oder Feind.

Bahne dir kletternd, gleitend und grabend deinen Weg durch einen düsteren nordischen Wald und erkunde sein pulsierendes, lebendiges Ökosystem voller Geheimnisse, Nebenquests und mystischer Kreaturen.

Quelle: Electronic Arts