Far Cry 5 – Neues Walktrough Video veröffentlicht

Ubisoft hat heute im Zuge der Gamescom ein neues Walktrough Video von Far Cry 5 veröffentlicht. In dem Gameplay Video sieht man schon eine sehr fortgeschrittene Version von Far Cry 5. Philippe Fournier, seines Zeichens Associate Producer bei Far Cry 5, führt in dem 8:28min dauernden Video durch die offene Spielwelt und erklärt einiges zum Design und Gameplay.

Was machst du so den ganzen Tag? Traktor Fahr’n!

Im neuen Ableger der Open World Reihe verschlägt es den Protagonisten als Sheriff unserer Zeit in den Landstrich von Montana. Dort muss er sich gegen eine religiöse Sekte behaupten, welche die Gegend fest in ihrer Hand hat und nach ihren eigenen Gesetzen regiert. Dabei stehen dem Spieler neben diversen Verbündeten und haufnweise Waffen und Fahrzeugen (ja, auch Traktoren und andere landwirtschaftlich nutzbare Fahrzeuge) auch ein treuer Hund zur Seite. Dieser kann, unter anderem, Angreifer abwehren oder Waffen und Munition beschaffen. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft via Youtube