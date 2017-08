Destiny 2: Neuer Launch-Trailer erschienen!

Die Gamescom steht vor der Tür – schon morgen geht es los. Verständlich das es in den nächsten Tagen nicht an neuen Spielen und Trailern mangeln wird. Auch Bungie und Activision sind mit von der Parie und stellten heute Abend den neuen Destiny 2 Trailer vor. Die Ankündigung für den Trailer erfolgte via Trwitter und verkündete:

A Day without Light is upon us. Watch the Destiny 2 Launch Trailer at 11AM PT. #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/PHzAv0lEj3 — Destiny The Game (@DestinyTheGame) August 21, 2017

„Ein Tag ohne Licht liegt vor uns“

Ein solches Statement möchte natürlich untermauert werden, also gab es noch ein kleines Video und den Hashtag #SolarEclipse2017 (übersetzt: Sonnenfinsternis) dazu. Gut getimed muss man sagen, denn passend zu diesem Hashtag gab es heute in den USA eine Sonnenfinsternis zu bestaunen, aber natürlich steht der Hashtag auch mit Destiny 2 in Verbindung. Hier ist mit dem Auftauchen von Ghaul die Sonne selbst in größter Gefahr. Am Ende des Trailers sehen wir dann auch noch wie eine Sonne explodiert und den ihr am nähsten stehenden Planeten mit in den Untergang zieht. Nun wird natürlich schwer spekuliert, welche Sonne wir da sehen. Ist es die Sonne unserem Systems? Wenn ja, ist ihr Schicksal abwendbar? Es dürfte wohl unsere Aufgabe als Hüter sein, die Kabale aufzuhalten und eine endgültige Sonnenfinsternis zu verhindern.

Quelle: Twitter Destiny