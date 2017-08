Destiniy 2 – Offizieller Start-Trailer enthüllt!

Bungies Zugpferd „Destiniy 2“, welches schon in den Startlöchern steht, wird heiß erwartet. Jetzt ist der Start-Trailer veröffentlicht worden und macht richtig Laune auf den neuen Teil der Reihe.

Wenn die Kabale Krieg wollen, sollen sie ihn Bekommen!

Die Kabale, eine kriegerische Alienrasse bekannt aus dem ersten Teil, greifen unverhofft mit aller Macht und Härte die letzte Stadt an. In letzter Sekunde kann sich der Führungsstab des Turms noch in Sicherheit bringen. Doch der Turm und die Stadt wurden dem Erboden gleich gemacht. Nun ist es an den Hütern, den Kampf gegen die Feinde der Menschheit anzutreten. Diese Schlacht mögen die Kabale gewonnen haben, doch der Krieg hat erst begonnen! Destiny 2 erscheint am 6. September für PS4 und Xbox One. Die PC-Verison wird ab dem 24. Oktober via Battle.net verfügbar sein. Hier noch der versprochene Launch-Trailer!

