Blizzard – Live zur Gamescom 2017

Es sind keine 24 Stunden mehr, dann startet die Gamescom 2017 in Köln. Auch Blizzard ist dieses Jahr wieder dabei und hat einiges zu berichten. Aus diesem Grund findet aktuell auf der Facebook Seite von Blizzard ein „kleiner“ Live Talk statt. Ob zu Overwatch, Hearthstone, Heros of the Storm, Starcraft 2, Diablo 3, World of Warcraft oder Destiny 2.. der Entwickler hat zahlreiche Spiele über die es sich zu reden lohnt. Wer den Livestream verpasst hat, kann sich diesen natürlich noch im nachhinein ansehen.

Blizzard im Live Stream bei Facebook:

Quelle: Facebook Blizzard