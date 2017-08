Age of Empires IV – Vierter Teil der Echtzeit-Strategiereihe enthüllt

Age of Empires ist eine der prägensten Spielereihen überhaupt, und am 19. Oktober wird man den ersten Teil in der Definitive Edition mit neuer Optik erneut zocken können. Doch auf dem, anlässlich der gamescom in Köln stattfindenden, Age of Empires Event wurde eine noch viel größere Bombe platzen gelassen, die Fans der Serie Luftsprünge machen ließ.

Der vierte Teil ließ lange auf sich warten

Age of Empires III erschien vor 12 Jahren, und nun ist es endlich Zeit für den vierten Teil. Mit einem cineastischen Trailer wurde während des Events der lang ersehnte Nachfolger enthüllt. Viel ist nicht über das Spiel bekannt, doch was man dem Trailer entnehmen kann, ist die Tatsache, dass Age of Empires IV sich wieder über viele Epochen strecken wird, von mittelalterlichen Schlachten bis hin zum amerikanischen Bürgerkrieg. Ein Releasedatum gibt es derzeit leider noch nicht, es wird jedoch zunächst exklusiv für Microsoft Windows erscheinen.

Quelle: Microsoft via Youtube