Jurassic World Evolution – Dinopark Builder angekündigt

Soeben wurde während des Xbox Presse Events live von der Gamescom, ein neuer Park Builder angekündigt. In Jurassic World Evolution könnt ihr nächstes Jahr euren eigenen Park bauen.

Jurassic World Evolution macht euch zum Herren über die Dinos

Im kommenden Sommer sollt ihr die Verantwortung über euren eigenen Park übernehmen können. Ihr plant Attraktionen, züchtet neue Dinosaurier und müsst euch beweisen wenn die Natur ihren Weg findet und alles außer Kontrolle gerät. In dem Render Trailer bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack darauf, was euch erwarten wird. Der Park Builder soll für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: JurassicWorldEvolution (via Youtube)