Friday the 13th – Neue Updates angekündigt

Achtung, es wird wieder gefährlich. Denn die neue Webseite zum Spiel Friday the 13th hat einige neue Veränderung für das Spiel aufgeführt. Bei den meisten dieser Meldungen handelt es sich lediglich um Teaser, daher gibt es keine genauen Einblicke in die Neuheiten. Allerdings wird die Größte und spannenste Veränderung für das Spiel der neue spielbare Jason sein. Natürlich bringt dieser auch wieder neue Skills mit sich und auch die alte Version bekommt neue Skills verpasst, allerdings will das Entwickler Studio IllFonic nicht zu viele Informationen dazu preis geben.

Neuer Jason, mit neuen Killermoves

Auch in Sachen Maps gibt es Neuigkeiten, so soll schon bald eine neue kostenlose Map verfügbar sein. Bei dieser neuen speziellen Map soll es sich um eine alte Filmlocation handeln, was vorallem die Fans der Filmreihe freuen dürfte. Aber auch die alten Map erhalten eine Überarbeitung, zumindest jene welche für „schnelle Matches“ genutzt werden. Diese Maps wurden in ihrer Größe angepasst und auch neue Spawnpunkte für Autos, Fluchtwege und Loot wurden hinzugefügt. Neben neuer gratis Emotes, um auch mal ohne Microfonnutzung mit Mitspielern zu kommunizieren, erhält Friday the 13th laut Ankündigung auch neue Skin-Packs (diese sind allerdings nicht kostenlos). Ein Release Datum steht bisher noch nicht fest.

Quelle: f13game