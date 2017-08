Biomutant – Neues Action RPG von THQ Nordic geleakt

THQ Nordic möchte auf der gamescom einige Neuankündigungen präsentieren, und eine davon scheint nun in der Form von Biomutant geleakt zu sein. Ein Foto des Spielemagazins GamesMarkt zeigt eine Werbung für das Spiel, welches in einer postapokalyptischen offenen Welt spielen wird und 2018 erscheinen soll.

Nanu. Anzeige für bislang noch nicht angekündigtes Spiel von @THQNordic im @GamesMarkt? pic.twitter.com/JOMtkYjaoT — Tino Hahn (@Tino_Hahn) August 19, 2017

Postapokalyptische Kung Fu-Action mit Fabelwesen

Die Premisse von Biomutant hört sich extrem innovativ und abgefahren an: In einer postapokalyptischen Open World kämpfen Fabelwesen mit Kung Fu-Fähigkeiten ums Überleben. Diese abgefahrene Idee kommt aus Schweden, genauer gesagt vom noch relativ neuen Entwicklerestudio Experiment 101, welche sich bislang für noch keinen Titel verantwortlich zeigen. Biomutant wird als ihr Debut werden. Das Open World Action RPG soll laut der Magazinanzeige 2018 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen.

Quelle: Timo Hahn via Twitter