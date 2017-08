World of Tanks – Konsolen Kampagne „War Stories“ im Trailer

Am 22. August kommen die ersten War Stories für die Konsolen-Generation von World of Tanks. Vor der Veröffentlichung der Stories werden neue Turtorials veröffentlicht, die den Spielern die Steuerung und alles Wichtige näher bringen. Die Kampagne selbst wird Solo oder im Coop Modus spielbar sein und die drei Kampagnen werden immer zwei Episoden umfassen, in denen die Geschichte durch Comic-Strips erklärt wird.

Stürzt euch Solo oder im Coob in neue Panzerschlachten

Die erste Kampagne wird „Flashpoint Berlin“ sein, hier Beginnt kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs der Dritte. Hier geraten die Alliierten und die Sowjets aneinander und es bricht mitten in Berlin eine Schlacht zwischen Ost und West aus. Eine der anderen Mission dreht sich hingegen um die Deutschen, die es irgendwie geschafft haben Panzerverbände nach England zu schaffen und dort tobt nun eine riesige Panzerschlacht die bis nach London reicht. In der Dritten Mission verschlägt es die Spieler nach Kuba, hier tobt eine gigantische Schlacht zwischen der USA und der Sowjetunion. Wie genau die anderen Kampagnen heißen und wann diese erscheinen, ist bisher noch nicht bekannt. Zusätzlich will Wargaming im Laufe der Zeit weitere Solo-Kampagnen online stellen. War Stories erscheint bisher ausschließlich für die Konsolen PS4 und Xbox One, ob und wann eine PC-Version nachgeschoben wird ist bisher nicht bekannt.

Quelle: playstation