Fortnite – 1 Millionen Spielermarke geknackt!

Da haben die Jungs von Epic Games wirklich gute Arbeit geleistet. Das Studio, welches neben Bulletstorm auch für die Unreal- und Gears of War-Reihe verantwortlich zeichnet, kann sich über eine Millionen Spieler bei Fortnite freuen. Das beeindruckende dabei ist, dass das Spiel erst seit dem 25. Juli Spielbar ist. Und zwar nur in der Early Access Phase! Natürlich gibt es immer noch einige Punkte, die negativ auffallen. Man darf aber nicht bergessen, dass sich das Spiel immer noch in der Early Access Phase befindet. Die Begeisterung für das Spiel wächst und wächst.

Built, Kill, Sleep, Repeat!

Das Gameplay überzeugt. Die Mischung aus Coop-Shooter, Crafting und Managment hat seine Reize und zieht deshalb auch immer mehr Spieler in seinen Bann. Dennoch mangelt es dem Spiel an Abwechslung. Doch die Entwickler arbeiten dran und werden bald den Survival-Modus integrieren. Je Länger man überlebt, desto besseren Loot bekommt man. Bis zu 14 Nächte kann man, den entsprechenden Skill und Loot vorrausgesetzt, überleben. Danach ist Schluss. Das Update mit dem Survival-Modus wird am 29. August diesen Jahres veröffentlicht.

Quelle: Epic via Youtube