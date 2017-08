Sword Art Online: Fatal Bullet – VRMMORPG im Gun Gale Online Universum

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment und das Entwicklerstudio Dimps haben das Third Person Shooter RPG Sword Art Online: Fatal Bullet angekündigt. Der Titel soll weltweit 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und spielt in der Welt von Gun Gale Online.

Behauptet euch in GGO

In der zweiten Staffel des Animes Sword Art Online macht Protagonist Kirito einen Abstecher in das Virtual Reality MMORPG Gun Gale Online, auf dem Sword Art Online: Fatal Bullet basiert. Bereits in einem Teaser-Trailer sind erste Szenen des Spieles zu erkennen. Zu sehen ist das Kampffeld aus dem Anime und im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Im Spiel selbst gibt es vielseitige Landschaften aus Gun Gale Online zu entdecken. In Sword Art Online: Fatal Bullet könnt ihr die originale Story nacherleben, die sich je nach der Entscheidung des Spielers entfaltet und ändert. Dabei bekämpft ihr Feinde mit neuen Waffen und mit der Gestaltung eurer Skills und Fähigkeiten. Natürlich sind auch diverse Charaktere aus dem Sword Art Online Universum anzutreffen. Bei dem Action-basierten RPG sollen die Kämpfe mit den Pistolen natürlich eine große Rolle spielen, weshalb diese so realistisch wie möglich designt wurden und aus einem Sci-Fi Film stammen könnten. Doch auch andere Waffenarten und Kampftypen lassen sich wählen.

Key Features des Spieles

Willkommen in der Welt der Pistolen: Gun Gale Online aus Sword Art Online II wurde visuell verbessert und mit vielen Landschaften zum Erkunden bedacht, in der die originale Story von Serien Creator Reki Kawahara spielen wird

Gun Gale Online aus Sword Art Online II wurde visuell verbessert und mit vielen Landschaften zum Erkunden bedacht, in der die originale Story von Serien Creator Reki Kawahara spielen wird Unreal Visuals: Entdeckt die vom Dimps entwickelte, lebensechte Welt mit einer realistischen Umgebung und Texturen, die durch die Unreal Engine 4 möglich wurden

Entdeckt die vom Dimps entwickelte, lebensechte Welt mit einer realistischen Umgebung und Texturen, die durch die Unreal Engine 4 möglich wurden Freund oder Feind: Bekämpft starke Bosse die das Anfordernd von Freunden im Koop erfordern, allerdings könnt ihr euch auch 4 vs 4 Kämpfe liefern

Bekämpft starke Bosse die das Anfordernd von Freunden im Koop erfordern, allerdings könnt ihr euch auch 4 vs 4 Kämpfe liefern Realistisches Gun Play: Viele realistisch gestaltete Waffen und einzigartige Skills

Viele realistisch gestaltete Waffen und einzigartige Skills Neu auf der Xbox One und dem PC: Sword Art Online: Fatal Bullet wird zum ersten Mal auch auf Xbox One und PC spielbar sein, was bei vorherigen Ablegern der Reihe nicht der Fall war

Quelle: Gematsu