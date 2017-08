Pokémon UltraSonne & UltraMond – Zwei neue, kurze Übersichtstrailer

Es gibt neues Bewegtbildmaterial zu den kommenden Pokémon-Editionen UltraSonne und UltraMond. Bis zu deren Release werden wir sicher noch einige solcher Trailer erhalten. Die zwei neuen Videos zeigen zum einen kleinere Neuigkeiten in der Spielwelt und im Spiel selbst, das Zweite stellt eine spezielle Z-Attacke vor.

Grandiras mit eigener Z-Attacke

Der erste Trailer zeigt uns zunächst altbekannte Orte in neuem Gewand, und enthüllt schließlich, dass wir unter anderem das Top Vier-Mitglied Kahili und den Startrainer Ryuki innerhalb der Story antreffen werden, anders als in Sonne und Mond. Dann sehen wir die überarbeitete Weltkarte von Pokémon UltraSonne und UltraMond, und schließlich können wir die neuen Looks für unsere Protagonisten bewundern. Enden tut der erste Trailer mit einem Recap zu allem, was wir über die neue Form von Wolwerock wissen müssen. Und dann gibt es da noch den zweiten Trailer, welcher die spezielle Z-Attacke von Grandiras präsentiert. Mit Rasselnder Seelentanz fügt ihr euren Gegnern zunächst enormen Schaden zu, bevor ihr dann alle Statuswerte von Grandiras um eine Stufe erhöht. Ab dem 17. November könnt ihr all diese Features in Pokémon UltraSonne und UltraMond selbst erkunden.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal via Youtube