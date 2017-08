Pokémon Gold & Silber – Virtual Console-Versionen kommen auch in den Einzelhandel

Nachdem die Virtual Console-Versionen von Pokémon Rot & Blau auf dem 3DS bereits ein voller Erfolg waren, folgen nun die Spiele der zweiten Generation. In Pokémon Gold & Silber könnt ihr nicht nur in die Johto-Region, sondern auch in die Kanto-Region zurückkehren. Die Spiele sind natürlich Download-Editionen, da gibt es jedoch einen kleinen Twist.

Am 22. September erscheinen glänzende Einzelhandelsversionen von #Pokemon Gold und Pokémon Silber, die einen Downloadcode beinhalten! pic.twitter.com/coWT3M9j7H — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) August 18, 2017

Gold und Silber als Retailversion

Anders als alle anderen VC-Titel kommen Pokémon Gold & Silber für den 3DS auch als geboxte Retailversion in den Einzelhandel. In den glänzenden Boxen befindet sich jedoch nur der Downloadcode für das Spiel, kene physische Cartridge. Welche weiteren Inhalte die Schachteln beinhalten, ist noch nicht bekannt. Pokémon Gold & Silber für die 3DS Virtual Consoler erscheinen am 22. September.

Quelle: NintendoDE via Twitter