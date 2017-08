Monster Hunter: World – Wildturm-Ödnis und weitere Features im neuen Trailer

Capcom hat zwei neue Trailer zum Action RPG Monster Hunter: World veröffentlicht. Zum einen wird ein neues Gebiet, die Wildturm-Ödnis vorgestellt, zum anderen können wir einige weitere Features des Spieles sehen.

Erlegt Monster in der Wildturm-Ödnis

Die Wildturm-Ödnis wird als große trockene Fläche mit einigen Sümpfen beschrieben, in der die Monster sich anpassen müssen, um zu überleben. Im Trailer sind diese Kreaturen genauer zu sehen, die man im Zuge von Jagdquests erlegen muss. Auch der altbekannte vogelähnliche Kulu-Ya-Ku ist oft zu sehen, der oft Eier von anderen Monstern stiehlt. Ebenfalls dabei ist der gigantische Barroth, der im Schlamm nach Ameisen zur Nahrungsaufnahme sucht.

Monster Hunter: World wird auch auf der gamescom anspielbar sein. Vom 22. bis zum 26. August könnt ihr am Stand von Capcom eine Reise in die Welt der Monster wagen. Auch auf der PAX West, die vom 1. bis 4. September stattfindet, und der Tokyo Games Show vom 21. bis zum 24. September wird der Titel spielbar sein. Monster Hunter: World erscheint Anfang 2018 weltweit für PlayStation 4 und Xbox One. Ein Release für den PC erfolgt später.

Quelle: CapcomChannel (via Youtube)