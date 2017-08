Life is Strange Before the Storm – Keine Platin für Standard Version

Fans erwarten bereits sehnsüchtig die Rückkehr in die Welt von Arcadia Bay, in Life is Strange Before the Storm. Aber auch die Trophäenjäger unter den Fans haben den Titel mit Sicherheit auf dem Plan.

Life is Strange Before the Storm Platintrophäe kostet extra

Die neue Reihe um Cloe wird am 31. August in zwei Versionen erscheinen. Die Standard Version für 16,99€ und die Deluxe Edition für 24,99€ (PS4 Preise). Ein Blick auf die Trophäenliste enthüllt, dass eine Gold Trophäe für das Abschließen der Bonusepisode „Lebewohl“ vergeben wird. Diese Episode ist allerdings nur in der Deluxe Edition enthalten. Wer also die Standard Version kauft, hat keine Möglichkeit die Platin zu erhalten. Da es bisher noch keine Informationen dazu gibt, ob die Bonusepisode auch einzeln erscheinen wird, müssen Trophy Hunter wohl zur teureren Version greifen.

Quelle: PSNProfiles