Playstation 4 – Update 5.00 Features und Beta Einladungen

Ab heute schickt Sony Einladungen für den Beta Test zum kommenden Playstation 4 Software Update 5.00 raus. Solltet ihr euch dafür gemeldet haben, heißt es die Mails checken um zu sehen ob ihr dabei seid.

Die Features des Playstation 4 Updates 5.00

In dem kommenden Update erwarten euch hauptsächlich kleinere Verbesserungen im Bereich Benachrichtigungen, Familienberechtigungen, Freundeslisten etc. Nur PS4 Pro Nutzer bekommen eine nette Neuerung, denn mit dem Update wird Twitch Streaming in 1080p und 60fps möglich sein.

Hier die volle Liste:

Familienmanager, Eltern-/Erziehungsberechtigten- und Kinderkonten

Individuelle Kindersicherung

Freunde in Listen ordnen (z.B. Destiny Freunde etc)

Communitys

Playstation VR zeigt auch im VR Modus Kommentare von Zuschauern des Streams an

PS4 Pro kann mit dem Update in 1080p und 60fps streamen u. Virtual Sourround Sound

Neue Sprachen

Updates im Schnellmenü

Updates für Notifications

Quelle: Playstation Blog