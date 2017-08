Overwatch – Neue Map und neuer animierter Kurzfilm auf der gamescom

Im vergangenen Jahr präsentierte Blizzard auf der gamescom die neue Karte Eichenwalde für Overwatch. Des Weiteren wurde ein animierter Kurzfilm präsentiert, in welchem sich Bastion in der näheren Umgebung ebendieser Map aufhielt. Etwas ähnliches wird sich auf der diesjährigen gamescom wiederholen, denn Blizzard kündigte jetzt auf battle.net ihre gamescom-Pläne für Overwatch an.

Neue Map, neuer Kurzfilm uvm.

Die gamescom-Pläne für Blizzards Shooter sehen wie folgt aus:

Besucher des Blizzard-Standes können eine Karte erleben. Am Montag wird es ein Vorschauvideo dazu geben. Der neue animierte Kurzfilm feiert auf der Hauptbühne Premiere und wird während der Enthüllungszeremonie am Mittwoch auch im Livestream zu sehen sein. Ein beeindruckendes Doomfist-Cosplay am Mittwoch auf der Hauptbühne. Die deutschen Synchronsprecher des Spiels werden am Donnerstag einen Liveauftritt haben. FX Artist Rachel Day präsentiert ihre Arbeit an der Entwicklung von Doomfist live am Freitag. Mitglieder des deutschen Overwatch World Cup-Teams werden am Samstag auf die Bühne kommen.



Quelle: battle.net