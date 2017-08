Layton’s Mystery Journey – Erscheinungstermin für 3DS bekannt gegeben

Von großer Beliebtheit erfreute sich auf Nintendos portabler Konsole die Professor Layton-Reihe, in der es darum geht, kleine Rätsel zu lösen und so in der Geschichte weiter voranzuschreiten. In Japan ist der siebte Ableger der Reihe Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre bereits für iOS, Android und den Nintendo 3DS verfügbar, während die europäischen Fans bislang nur auf den Smartphones losrätseln können. Nun wurde der neuste Ableger der Reihe auf dem offiziellen Twitter Account von Nintendo Deutschland auch als 3DS-Version für Europa bestätigt.

#LAYTON'S MYSTERY JOURNEY: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erscheint am 06.10. für #3DS! pic.twitter.com/aLmBkhv0Fg — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) August 17, 2017

Siebter Teil der Reihe erscheint auch für den 3DS

Demnach soll Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre am 6. Oktober 2017 für den Nintendo 3DS erscheinen. Im Gegensatz zu den Ablegern der Smart-Devices soll die Handheld-Version alle DLC-Kostüme und zusätzliche Rätsel enthalten, die auf den Smartphones für Echtgeld erworben werden müssen.

