Kingdom Come Deliverance – Story-Trailer zeigt den Anfang des Rollenspiels

Deep Silver hat auf seinem offiziellen Youtube-Kanal einen Story-Trailer mit dem Titel „Born From Ashes“ zum mittelalterlichen Rollenspiel Kingdom Come Deliverance veröffentlicht. Dieser zeigt mit einer beeindruckenden Grafik die Anfänge des Titels und beleuchtet das Schicksal des Dörflers Henry.

Werde stärker und übe Rache aus

Der Protagonist des Spieles, Henry, ist der Sohn des Dorfschmiedes und muss miterleben, wie seine Eltern getötet werden. Um sich zu rächen und stärker zu werden, will er bei Sir Radzig ein Training absolvieren, um den Umgang mit Waffen zu verbessern.

Kingdom Come Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Für den PC wird das Spiel 49,99 € kosten, die Konsolenversionen jeweils 59,99 €.

