Injustice 2 – Ankündigung steht bevor

Seit einigen Monaten ist der Beat em Up Hit Injustice 2 erhältlich. Der DC Prügler kam besonders gut bei Kritikern und Fans an und ist einer der besten Vertreter des Genre des Jahres. In den letzten Monaten kamen viele neue Charaktere in das Spiel per DLC hinzu. Diese Anzahl soll in den kommenden Monaten weiter wachsen. Auf der Gamescom die in der nächsten Woche stattfindet, wird das „Fighter Pack #2“ enthüllt. Diese wird in einem bestimmten Rahmen mit den DJ’s Steve Aoki und Don Diablo geschehen. Die ganze Show kann man auch über den offiziellen Twitch Kanal per Stream am 23. August 2017 um 12:00 Uhr verfolgen.Mit dem Fighter Pack #2 sollen wieder drei neue Charaktere ins Spiel kommen.

Quelle: twitter (Injustice 2)