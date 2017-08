Dragonball FighterZ – Super Saiyajin Blue-Formen sowie C16 und C18 im Spiel

Der kommende 2,5D Prügler Dragonball FighterZ kehrt mit actionreichem Geprügle zu seinen Wurzel zurück. Dabei kämpft ihr mit altbekannten Charakteren aus dem Dragonball-Universum gegeneinander. Nun wurden in einem Magazin nicht nur neue spielbare Charaktere vorgestellt, sondern auch die Tatsache, dass Dragonball Super berücksichtigt wird.

Verwandelt euch in einen Super Saiyajin Blue

Bislang sind nur Charaktere bekannt, die es in Dragonball Z gab. Das volle bisher veröffentlichte Roster beinhaltet Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Future Trunks, Picollo, Krillin, Freezer, Cell und Majin Buu. Diesem Roster treten nun auch die Cyborgs C16 und C18 bei. Die Brücke zu Dragonball Super wird geschlagen, indem sich Goku und Vegeta in einen Super Saiyajin Blue verwandeln können, eine Form, die es so nur in Super und den beiden letzten Dragonball Filmen zu sehen gab. Dragonball FigtherZ soll 2018 für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen.

