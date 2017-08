Past Cure – Action Stealth Shooter erstmalig auf der gamescom anspielbar

In der kommenden Woche findet wieder die Videospielmesse gamescom in Köln statt. Doch nicht nur bekannte Titel sind dabei, auch das Berliner Indie Studio Phantom 8 wird seinen Action-Stealth-Thriller Past Cure vorstellen. Der Titel wird dort vom 23.08. – 26.08.2017 erstmalig anspielbar sein. Finden könnt ihr den Stand des Indie-Studios in Halle 10.1, F30.

Viele weitere Aktionen für Fans

Neben dem Messeauftritt können die Messebesucher außerdem an Gewinnspielen und weiteren Aktionen teilnehmen. Zudem wird Game Designer Ivan verkleidet als Hauptcharakter Ian während der Messe Besuchern vor Ort für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Das Spiel erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4, ein offizielles Release Datum steht noch aus.

Quelle: Phantom 8