Mario Kart VR – offizielles Gameplay Video aufgetaucht

Mario Kart erfreut sich seit den frühen Neunzigern großer Beliebtheit. Der aktuelle Ableger, Mario Kart 8 ist seit dem Release für die Nintendo Switch ein Dauerbrenner. Aber auch auf der WiiU werden eifrig rennen gefahren und Schildkrötenpanzer geschleudert. Da das Virtual Reality-Gaming immer mehr am kommen ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir in den Genuss einer VR-Version von Mario Kart kommen würden.

Allerdings hat die Sache einen Haken. Mario Kart Arcade GP DX wird vorerst nur als Spielhallen Version zur Verfügung stehen. Und das erstmal nur in Japan. In Tokio wird demnächst eine neue Spielhalle eröffnet. Die VR Zone Shinjuku. Dort wird die VR-Version von Mario Kart erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Ob und wann wir Europäer in den Genuss von Mario Kart Arcade GP DX kommen werden, steht leider noch in den Sternen. Hier noch das Gameplay Video. Viel Spaß!

Quelle: Engadget via Youtube