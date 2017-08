Black Mirror – Neues Spiel von THQ Nordic im Trailer

THQ Nordic gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass noch in diesem Jahr ein neues Spiel aus dem Hause veröffentlicht wird. Der Titel trägt den Namen Black Mirror und ist ein Gothic-Horror-Adventure, welches bereits am 28. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Verantwortlich für das Spiel ist das Bremer Entwicklerstudio KING Art Games, welches für Spiele wie „The Book of Unwritten Tales“, „Die Zwerge“, oder „The Raven“, bekannt ist.

Der Name dürfte bekannt vorkommen

Bereits der erste Teil der Gänsehaut-Adventure-Serie erschien 2003 unter dem Namen „The Black Mirror“, welchem zwei weitere Ableger, „Black Mirror II“ (2009) und „Black Mirror III“ (2011), folgten. Das Adventure soll aber eine neue und unabhängige Geschichte erzählen, die die Interaktion mit geisterhaften Visionen bietet, die den Protagonisten an der Gesundheit seines Verstandes zweifeln lassen.

„Die Black Mirror-Spieleserie lebt unter anderem von ihrer einzigartigen Atmosphäre, welche KING Art in der Originaltrilogie bereits maßgeblich mitgeprägt hat. Gemeinsam haben wir eine Neuinterpretation entwickelt, in der viele ursprüngliche Point-and-Click-Stärken erhalten bleiben, die uns aber gleichzeitig mehr Spielraum lässt, neue Gameplay-Wege zu gehen, damit Spieler die Welt von Black Mirror direkter und freier erleben können“, so Martin Kreuch, Producer bei THQ Nordic.

Besonders Besucher der gamescom dürfen sich freuen, denn THQ Nordic ist mit einer anspielbaren Demo zu Black Mirror am Stand A011 in Halle 8 zu finden.

