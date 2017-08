Angespielt: Redeemer

Top Down Beat & Shoot’em’Ups gibt es wie Sand am Meer. Deswegen fällt es solchen Titeln oft schwer, aus der Masse herauszustechen. Redeemer versucht dies, ein wenig mit übermäßiger Gewalt zu erreichen. Gegner werden oft eine Menge Blut verlieren, wenn ihr mit ihnen fertig seid. Ob dieses Konzept für das Spiel aufgeht, haben wir in unserem Angespielt-Video für euch getestet.

„Nun ja, Redeemer ist auf jeden Fall brutal, so viel steht schonmal fest. Es macht aber auch irgendwie eine Menge Spaß, obwohl hier nicht die größte Abwechslung geboten wird. Manchmal muss man eben einfach mal durch einfache Level rennen und nur so Gegnerhorden niederprügeln oder -ballern. Es gibt leider einige Macken, wie der Fakt, dass man nur eine Waffe mit der geladenen Munition mitnehmen kann, oder dass es keine Sammelobjekte und versteckte Geheimnisse gibt. Aber für den schnellen und brutalen Spaß zwischendurch liefert Redeemer durchaus ab.“ Maarten Cherek, Redakteur