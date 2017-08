Ys VIII: Lacrimosa of Dana – Adol Christin Trailer veröffentlicht

Im September erwartet uns die Fortsetzung von Adol Christins Abenteuern in Ys VIII: Lacrimosa of Dana. Die Ys Reihe hat dabei schon einige Jahre auf dem Konto, daher gibt es einen neuen Trailer, der Neulingen den Helden der Reihe genauer vorstellt.

Adol Christin, der Held von Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Der Trailer stellt euch den Helden der Ys Reihe vor. Der rothaarige Held wird im September in sein achtes Abenteuer aufbrechen und wahrscheinlich auch diesmal wieder komplett stumm bleiben. In Lacrimosa of Dana wird strandet Adol auf einer Insel mit zusammen mit anderen Leuten, nachdem euer Schiff von einem Monster zerstört wurde. Adol hat danach immer wieder Visionen in denen er durch die Augen der jungen Dana sieht. Was dahinter steckt werdet ihr ab dem 15. September herausfinden können, wenn das Spiel für PS4, PS Vita und PC erscheint.

Quelle: NIS America (via Youtube)