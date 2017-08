Kirby – 25. Jubiläum im Trailer

Eine der wohl bekanntesten Figuren aus dem Haus Nintendo ist die rosa Knutschkugel Kirby. Mit seinen Fähigkeiten kann er Gegner einsaugen und deren Attacken übernehmen, auch in Spiele wie der Super Smash Bros.-Reihe macht der kleine Held eine gute Figur. In diesem Jahr feiert Kirby sein 25. Jubiläum, was Nintendo gebührend mit einem neuen Trailer feiert.

25 Jahre Kirby

Erstmals erschien vor 25 Jahren, also im Jahre 1992, Kirby’s Dream Land für den Game Boy. Dieser und viele weitere Titel und Spin-Offs, die für die unterschiedlichsten Nintendo Plattformen veröffentlicht wurde, werden in dem besagten Trailer kurz vorgestellt. In Zukunft dürften viele weitere Titel folgen, so gab Nintendo auf der E3 in seiner Präsentation bekannt, dass an einem neuen Kirby-Titel für die Nintendo Switch gearbeitet wird. Der Titel soll im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht werden und ist ebenfalls kurzzeitig am Ende des Trailers zu sehen.

