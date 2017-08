EVE Valkyrie: Warzone – Update bringt „2D-Version“

EVE Valkyrie, ein Weltraumshooter, der bislang nur VR-Besitzern zugänglich war, bekommt mit dem neuen Update eine Non-VR-Version spendiert. Das „Warzone-Update“, welches im September Online geht, wird neben der neuen „2D-Funktion“ auch anderen Content bieten. Bisher sind schon 5 Updates erschienen, welche das Spiel schon mit vielen verschiedenen Spielmodi, Karten und Schiffen erweitert hat.

Das Beste aus zwei Welten

Mit dem EVE: Valkyrie – Warzone Update werden Spieler beider Versionen, der VR- und der 2D-Version, mit- beziehungsweise gegeneinander antreten. Des weiteren werden viele neue Schiffe implementiert, wie zum Beispiel die „Shadow“, ein Schiff der Covert-Klasse. Durch neue Schiffe, neue Waffen, mächtige neue Ultra-Fähigkeiten und völlig neu überarbeiteten Progression für jedes Schiff, haben die Piloten viel mehr Kontrolle über die Schiffe und mehr Möglichkeiten der Anpassung. So können die Schiffe an den eigenen Spielstil besser angepasst werden. Ab dem 26. September geht’s in die Weltraumschacht!

Quelle: CCP Games via Youtube