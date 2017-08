Bandai Namco – Verspricht weitere Titel für die Nintendo Switch

In einem kürzlichen Investoren Treffen versprach der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment , die Nintendo Switch Konsole auch in Zukunft mit weiteren Spielen zu versorgen. Allerdings wurden dabei keine konkreten Titel oder Zeiträume genannt, die als Unterstützung dienen sollen.

Neue Titel oder doch eher Remakes?

Bislang hat Bandai Namco drei Switch Titel angekündigt, zu denen Dragon Ball Xenoverse 2, Namco Museum und One Piece: Unlimited World Red Deluxe zählen. Weitere Projekte seien in Planung, beispielsweise soll ich ein bisher unangekündigter neuer „Tales of-„Teil in Entwicklung sein. Ob es sich bei allen weiteren Spielen allerdings eher um Remakes bekannter Spielemarken oder komplett neue IPs handelt, das bleibt abzuwarten. Falls weitere Informationen folgen werden, werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Quelle: nintendo today