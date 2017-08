Agents of Mayhem – Das neue Spiel der Saints-Row-Macher auf der gamescom 2017 spielbar

Deep Silver und Volition laden alle Besucher der gamescom 2017 vom 22.8. bis 26.8.2017 in Köln ein, das Open-World-Actionspiel Agents of Mayhem ausgiebig anzuspielen. Daisy, Kingpin, Hollywood und alle weiteren Agenten warten am Stand von Deep Silver in Halle 9 darauf, gemeinsam mit den Spielern gegen Dr. Babylon und LEGION in den Kampf zu ziehen. Kollateralschaden natürlich wie immer inklusive.

Agents of Mayhem sind auf der gamescom 2017 vertreten

Auf einzigartige Weise verbindet der Titel (Anti-)Heldenverehrung, derben Humor, Comic-Look und Action in einem Paket, das kein Auge trocken lässt. Agents of Mayhem ist ein Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel für die PlayStation 4, Xbox One, und den PC und erscheint am 15. August 2017.

Quelle: Deep Silver via Pressemeldung