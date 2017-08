Tekken 7 – Verkaufszahlen bekannt gegeben

Vor einiger Zeit erschien mit Tekken 7 ein neuer Ableger der beliebten Beat em Up Reihe. Wie es scheint hat sich das Spiel für Publisher Bandai Namco ausgezahlt. Denn es wurden die Verkaufszahlen des Prügelhits veröffentlicht, die ein Bild eines erfolgreichen Launchs sprechen. Demnach wurden bislang 1,66 Millionen Einheiten des Spiels weltweit verkauft. In Anbetracht das Bandai Namco insgesamt 2.1 Einheiten verkaufen möchte, klingen diese Zahlen recht erfolgreich. Gerade weil das Spiel am 01.06.17 in Japan und am 02.06.17 in Europa und den USA auf den Markt kam und somit knapp über einen Monat erhältlich ist.

TEKKEN 7 – Features Overview

Quelle: bandainamco.co