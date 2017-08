Star Wars Battlefront 2 – Neuer Spielmodus wird auf der Gamescom enthüllt

In weinigen Tagen startet in Köln die Gamescom. Auf dieser Messe werden zahlreiche Spiele spielbar sein, desweiteren wird es auch dort eine Vielzahl an Neuankündigung geben. Eine Enthüllung hat bereits Publisher Electronic Arts angekündigt. Denn auf der Gamescom wird für den Shooter Star Wars Battlefront 2 der neue Spielmodus Sternenjäger-Angriff-Modus enthüllt. So wird es am 21. August um 28:30 einen Livestream auf EA.com geben, bei dem es neue Szenen aus dem neuen Multiplayermodus gezeigt werden. In dem Modus stehen sich zwei Teams gegenüber und liefern sich vor der Kulisse der Originaltrillogie eine mehrstufige Raumschlacht. Dabei nehmen die Teams an Luftkämpfen auf der Karte „Fondor: Imperiale Werft“ teil und umschwärmen mit schnellen Jägern, schweren Bombern oder legendären Heldenschiffen einen imperialen Sternenzerstörer. Im Stream soll dabei ein erster Blick auf die verbesserte Steuerung, den erweiterten Anpassungsmöglichkeiten und dem rollenbasierten Teamspiel geben. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November für Playstation 4, Xbox One und PC.

Star Wars Battlefront 2: Official Gameplay Trailer

Quelle: ea.com