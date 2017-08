Star Wars Battlefront 2 – Gameplay der Raumschlachten auf der Gamescom

Fans des Multiplayer-Shooters im Star Wars Universum haben wieder Grund sich zu freuen. Auf der diesjährigen Gamescom wird, neben einem neuem Trailer, auch die überarbeitete Version der Multiplayer Raumschlachten präsentiert. Am 21. August, gegen 18:30 Uhr MEZ startet der Multiplayer-Stream. Nebst der Gamescom kann dieser auch bequem von zu Hause aus verfolgt werden. Geht dafür auf die Homepage von Electronic Arts www.ea.com.

Möge die Macht mit euch sein

In dem Livestream werden zwei Teams gegeneinander antreten und versuchen, die feindlichen Raumschiffe zu dezimieren und den Sieg zu erringen. Die mehrstufigen Raumschlachten werden auf der Karte „Fondor: Imeriale Werft“ ausgetragen. Dabei umschwärmen die Piloten einen imperialen Sternenzerstörer mit Tie-Fighter, X-Wing und Co. Die Raumschiffe sind auch in verschiedene Klassen unterteilt. Zur Auswahl stehen unter anderem wendige Jäger, schwer bewaffnete Bomber und sogar die allseits beliebten Heldenschiffe. Die Karte „Fondor: Imeriale Werft“ ist neben der Karte „Theed: Galaktischer Angriff“ teil der Beta-Phase, welche für Vorbesteller am 4. Oktober diesen Jahres startet. Alle anderen dürfen zwei Tage später, also am 6. Oktober in die Beta schnuppern und sich so ein Bild vom überarbeiteten Gameplay machen.

Quelle: Electronic Arts