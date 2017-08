Senran Kagura – Serie erreicht 1,65 Millionen Verkäufe

Auf seinem offiziellen Twitter-Account teilte Produzent Kenichiro Takaki ein Update zu den Verkaufzahlen zur Spielereihe Senran Kagura mit. Somit hat sich die Serie weltweit über 1,65 Millionen mal verkauft.

Ich habe es vergessen, auf dem Event (Senran Kagura New Title Presentation) zu erwähnen, aber die Senran Kagura Reihe, die am Anfang glaubten bereits 30 000 verkaufte Einheiten wären unglaublich, haben nun in fünf Jahren über 1,65 Millionen Kopien weltweit verkauft. Verkaufszahlen sind nicht alles, aber ich wäre froh, wenn es sich mehr verkauft… Es wäre toll, etwas Taschengeld zu bekommen, oder?