Funko Pop – Figuren zu Horizon Zero Dawn angekündigt

So ziemlich alles was im Mainstream heutzutage Beachtung findet bekommt eine Funko Pop Linie. So verwundert es auch nicht, dass nach z. B. Destiny 2 jetzt auch Horizon Zero Dawn dran ist. Schon bald werdet ihr eine großköpfige Version von Aloy auf euer Regal stellen können.

Funko Pop nimmt sich Horizon vor

Die Figuren Linie zu Horizon wird dabei fünf Figuren umfassen. Neben Aloy wird auch Erend eine eigene Figur bekommen. Da es aber nur wenig herausstechende Supportcharaktere gibt, müsst ihr euch mit ein Paar generischen Figuren abfinden. So gibt es einen Kultisten und zwei Watcher (einmal normal, einmal alarmiert). Wann genau die Figuren erscheinen ist noch nicht bekannt.

Quelle: funko.com