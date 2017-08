Destiny 2 – Neue Informationen zum Umfang

Die neueste Ausgabe des Edge Magazins hat einige neue Informationen zu Destiny 2 enthüllt. Unter anderem gibt es erste Anhaltspunkte zum eigentlichen Umfang der Kampagne. Auch gibt es Änderungen bei Nightfalls und einige Fixes.

Destiny 2 bietet deutlich mehr als sein Vorgänger

Ein Nutzer der seine Edge Ausgabe früher erhalten hat, postete via Reddit einige der Inhalte des Artikels zum kommenden Sequel. Darin wird beschrieben, dass die Kampagne mehr als 80 Missionen und PvE Aktivitäten bieten wird. Jede davon soll in Umfang, Herausforderung, Story und Loot substanziell sein. Es soll soviel neue Inhalte geben, das Bungie sogar mehr Inhalte als Fortschrittsmöglichkeiten hatte und diese dann erweitern musste. Nightfalls werden ein Zeitlimit bekommen und mehr Aktivität und Effizienz fordern. Zudem fehlte in der Beta ein Feature bei dem feindliche Schilde explodierten wenn die von Energiewaffen geschwächt wurden.

Quelle: Reddit