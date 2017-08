WoW Legion – Neue Schulterverzauberung mit Patch 7.3

Schon seit längere Zeit ist es übliche nützliche Verzauberung für die Schultern bei verschiedensten Fraktionshändlern zu erwerben. In der Erweiterung „Mists of Pandaria“ war es so, dass diese Verzauberung von Inschriftenkundlern hergestellt wurden, dies entfiel aber zum Ende von „Warlords of Draenor“ und kehrte dann mit „Legion“ zurück. Doch anders als bei den Erweiterungen zuvor, wirken sich die Schulterverzauberungen nicht mehr auf die Attributswerte der Helden aus. Die neuen Schulterverzauberung ermöglichen euch gelegentlich zusätzliche Beute, wie Edelsteine, Leder oder das begehrte Blut von Sargeras von Gegnern zu erhalten. Genau genommen gibt es bisher sieben Arten der Schulterverzauberung in Legion, mit dem nächsten Patch 7.3 werden der Palette zwei neue Verzauberungen hinzugefügt. Diese Verzauberungen werden dann bei den neuen Fraktionen auf Argus erhältlich sein und dürften vor allem zu Beginn des Patches sehr wichtig sein, da ihr dadurch die zwei neuen Ressourcen erhalten könnt.

Der Segen des Lichtjüngers

Ihr erhaltet die Verzauberung „Der Segen des Lichtjüngers“ bei der neuen Fraktion „Armee des Lichts“ sobald ihr den Rufstatus Respektvoll erreicht habt. Diese Verzauberung ermöglicht es euch manchmal „Gunst des Lichts“ von Gegnern zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine Kiste in der sich das seltene Handwerksmaterial Ursargerit befindet. Dieses braucht ihr um auf Argus unter anderem neue Rezepte herzustellen.

Der Segen des Standhaften

Ihr erhaltet die Verzauberung „Der Segen des Standhaften“ bei der neuen Fraktion „Argusvorstoß“ sobald ihr den Rufstatus Respektvoll erreicht habt. Diese Verzauberung ermöglicht es euch manchmal „Argunitformation“ von Gegnern zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine Kiste in der die neue Arguswährung Verschleierter Argunit erhaltet. Diese braucht ihr um bei den Händlern auf Argus neue Rüstungs-Token zu erwerben.

Quelle: wowhead