Pokémon GO – Noch mehr legendäre Pokémon?

Bis einschließlich Sonntag ist der letzte legendäre Vogel „Zapdos“ der ersten Pokémon-Generation als Raid-Boss in den Arenen vertreten und ob weitere Legendaries ihren Weg ins Spiel finden, ist bisher unklar gewesen. Als dann auch noch die Einträge von Eintei, Raikou, Ho-Oh und Suicune aus der Game-Master-Datei gestrichen wurde, war die Ungewissheit und Ahnungslosigkeit umso größer. Doch scheinbar können alle Trainer aufatmen, denn in einer von Pokémon GO HUB zitierten Email kann man darauf schließen das Zapdos wohl nicht das letzte legendäre Pokémon in den Arenen sein wird. Pokémon GO HUB zitiert aus einer Newsletter Mail folgendes:

„Lugia, Arktos, Lavados und Zapdos wurden in Pokémon Go gesichtet! Hast du dich bereits einem der Legendären Pokémon im Kampf gestellt? Vom 7. -14. August, wird das Legendäre Pokémon das Team Instinkt vertritt, auch in Raid-Kämpfen in der echten Welt auftauchen. Schließe dich jetzt mit anderen Trainern zusammen und schicke deine auserwählten Pokémon in den Kampf mit diesem extrem starken und seltenen Legendären Pokémon. Viel Glück Trainer. Sei auf weitere legendäre Abenteuer gefasst!“

Demnach verweist diese Mail ausdrücklich auf die aktuellen legendären Pokémon aus dem Spiel, allerdings bezieht sich der letzte Satz eindeutig auf zukünftige Events. Ob diese dann ähnlich oder genauso wie die aktuellen verlaufen bzw. ausgetragen werden ist aus der Mail nicht ersichtlich. Klar ist aber, dass Niantic mit dem aktuellen Event wieder mehr Trainer ins Spiel gelockt hat und daher wären weitere legendäre Events für beide Seiten lohnenswert.

Quelle: pokemongohub