Overwatch – Welche Helden sind am beliebtesten?

Im offiziellen Overwatch Forum wird immer und immer wieder darüber diskutiert welcher Held eigentlich am häufigsten gespielt wird und welcher im Endeffekt auch der nervigste ist. Ein jeder Spieler wird da so eine Favoriten haben, für die einen wird es Widowmaker sein, die mit gezielten Schüssen das Gegnerteam abräumt, für den anderen ist es der verhasste Soldier 76, der mit seiner Ulti alles rasiert. Natürlich stellt sich so über die Zeit auch die Frage, welche Helden sind denn am beliebtesten bei den Spielern? Dazu äußerte sich nun auch Game Director Jeff Kaplan und veröffentlichte eine Auflistung der am häufigsten gewählten Helden im Spiel. Dabei nannte er nicht die genauen Zahlen, aber immerhin die Reihenfolge der häufigsten im Spiel anzutreffenden Helden.

Für „Schnelles Spiel“ wurden folgende Helden zwischen dem 02.08 und 09.08 am häufigsten gewählt (höchste Spielzeit zuerst):

Genji (mit großem Abstand)

Doomfist

Hanzo

McCree

Soldier: 76

Mercy

Widowmaker

Junkrat

D.Va

Pharah

Tracer

Ana

Reaper

Lucio

Zenyatta

Torbjorn

Winston

Mei

Symmetra

Bastion

Sombra

Reinhardt

Zarya

Roadhog

Orisa

Auf die wiederholte Nachfrage der Community veröffentlichte Jeff Kaplan dann noch die Reihenfolge für die gewerteten Matches.

Für den „Ranked Modus“ wurden folgende Helden zwischen dem 02.08 und 09.08 am häufigsten gewählt (höchste Spielzeit zuerst):

Mercy (mit einem RIESIGEN Abstand)

D.Va

Lucio

Genji

Soldier: 76

Winston

Ana

Zarya

Reinhardt

McCree

Zenyatta

Reaper

Doomfist

Pharah

Tracer

Hanzo

Junkrat

Mei

Symmetra

Widowmaker

Torbjorn

Roadhog

Orisa

Bastion

Sombra

Im Großen und Ganzen sind die Entwickler mit diesen Zahlen zufrieden, daher sieht Jeff Kaplan keinen wirklich großen Handlungsbedarf bei den Helden. Die Spieler scheinen vor allem Genji sehr gerne zu spielen.

Quelle: battle.net