League of Legends – Der neue Game-Modus Invasion

Etwas Abwechslung in der League gefällig? Dann freut euch auf den neuen Spielmodus Invasion, hier müsst ihr, zusammen mit vier weiteren Spielern insgesamt sechs Angriffswellen überstehen. In diesen Wellen trefft ihr auf verschiedenste Monster, welche quasi verstärkte Versionen von Champions wie Cho’Gath, Rek’Sai und Vel’Koz sind. Es reicht dabei nicht aus, die Gegner zu besiegen, denn die Angriffswellen sind in drei verschiedene Mini-Games eingeteilt, in denen ihr folgende Aufgaben erfüllen müsst:

Survival: Hier müsst ihr alle Gegner-Wellen besiegen.

Hier müsst ihr alle Gegner-Wellen besiegen. Escape: Prügelt, beißt, schlagt (macht alles was euch am Leben hält) euch bis zum Ende des Levels durch.

Prügelt, beißt, schlagt (macht alles was euch am Leben hält) euch bis zum Ende des Levels durch. Defense: Platziert euch in im Schutzschild und schlagt von dort aus die Gegner zurück.

Nach jeder Invasionswelle habt ihr eine festgelegte Zeit in der ihr euch neue Gegenstände kaufen könnt. Da ihr nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Welle Erfahrungspunkte und Gold erhaltet. Habt ihr die fiesen Gegner in allen Invasionen zurück schlagen können, erwartet euch am Ende nur noch der Endboss und dieser soll es echt in sich haben – zieht euch also warm an! Zu guter letzt haben wir noch ein Game Mode Video des neuen Modus für euch:

Quelle: surrenderat20