Total War: WARHAMMER – Neues Rassenpaket verfügbar

Ab sofort ist das neue Norsca Rassen-Paket für Total War: WARHAMMER als downloaden für euch erhältlich und für alle Spieler die sich Total War: WARHAMMER II vor der offiziellen Erscheinung am 28.September 2017 vorbestellt haben, gibt es das Rassen-Paket kostenlos. Bei den Norsca handelt es sich um eine barbarische und Monster jagende Art, welche in der Alten Welt sehr einzigartig gilt. Verbunden ist diese Rasse mit den furchteinflössenden Hautwölfen, Kriegsmammuthen und den unglaublichen Fimir, welche allesamt als grauenhafte Bestien der eisigen nördlichen Sümpfe bekannt sind.

Stürzt euch als blutrünstige Bestien in den Kampf

Im Verlauf der neuen Kampagne erhalten die Spieler Zugriff auf zwei neue legendäre Anführer, zum einen „Wulfrick“, der Wanderer und „Throgg“ der König der Trolle. Zusammen mit den Anführern können so andere Norsca Stämme unterstützt werden und gemeinsam kann man auf Monsterjagd gehen. Das Norsca Rassen-Paket ist in der ersten Woche nach der Veröffentlichung von Total War: WARHAMMER 2 zu reduzierten Konditionen verfügbar. Alternativ kann das Norsca Rassen-Paket via STEAM als herunterladbarer Inhalt für den ersten Teil der Total War: WARHAMMER-Trilogie erworben werden.

Zudem feiert Creative Assembly seinen nun schon 30. Geburtstag und um dies gebührend zu feiern, stattet CA die Spieler von Total War: WARHAMMER mit gleich 30 Einheiten der 30th Anniversary Regiments of Renown für die Rassen der Tiermenschen, Bretonen, Chaos-Krieger, Norsca und die Waldelfen aus – jede mit individuellen Kräften und Fähigkeiten. Die 30th Anniversary Regiments of Renown ist als kostenloser Download verfügbar und kann nach Login bei Total War Access heruntergeladen werden.

Quelle: Creative Assembly