Splatoon 2 – Neue Waffe findet morgen den Weg ins Spiel

Nintendo Deutschland hat über seinen offiziellen Twitter Account bekannt gegeben, dass im Laufe des morgigen Tages eine weitere Waffenart den Weg in den Farbshooter Splatoon 2 für die Nintendo Switch finden wird. Der Parapluviator ist eine Art Regenschirm, mit dem ihr euch von gegnerischen Angriffen schützen könnt.

Der Parapluviator konnte bereits im Story-Modus von Splatoon 2 angetestet werden. Mit diesem könnt ihr entweder Farbe über eine kurze Reichweite verteilen oder euch hinter dem Schirm in Deckung begeben. Haltet ihr die entsprechende Taste lange genug gedrückt, so fliegt der Schirm schnurstracks auf geradem Wege los. Splatoon 2 ist seit dem 21. Juli 2017 für die Nintendo Switch erhältlich. Welche weiteren Waffen es in das Spiel schaffen werden, bleibt abzuwarten.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Twitter)