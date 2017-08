Pokémon UltraSonne & UltraMond – Neue Informationen zum Zwielicht-Wolwerock

Wie vor einigen Tagen berichtet, erhält das Pokémon Wolwerock in den UltraSonne- und UltraMonde-Editionen eine neue Form. Anders als die Tag- und Nachtform ist die Zwielichtform nicht von der jeweiligen Edition abhängig. Ein neuer Trailer gibt nun weitere Informationen zum Zwielicht-Wolwerock, sowohl über Typ und Fähigkeit als auch zur Methode der Entwicklung.

Zwielicht-Form nur durch Event verfügbar

Wie in Sonne und Mond wird sich Wuffels auch in Pokémon UltraSonne & UltraMond aller Wahrscheinlichkeit nach je nach Edition in die Tag- oder die Nachtform entwickeln. Frei fangbare Wuffels können sich jedoch nicht in die Zwielichtform entwickeln, dazu benötigt ihr ein spezielles Wuffels. Dieses soll zum Start des Releases von UltraSonne und UltraMond per Geheimgeschehen verteilt werden. Ob sich von diesem Wuffels gezüchtete Nachkommen auch in die Zwielichtform entwickeln, ist nicht bekannt. Zwielicht-Wolwerock ist vom Typ Gestein und besitzt die Fähigkeit Krallenwucht, welche direkte Angriffe um 33% verstärkt. Pokémon UltraSonne & UltraMond erscheinen am 17. November 2017.

