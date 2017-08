Dishonored Der Tod des Outsiders – Trailer veröffentlicht

Im September kehren wir zurück in die Welt von Karnaca. In Dishonored Der Tod des Outsiders, versucht ihr die Quelle der mächtigen Fähigkeiten mit denen ihr herumspielt, zu töten. Aber kann man einen Gott töten?

In der Rolle von Billie Lurk aus dem zweiten Teil macht ihr euch auf die Suche nach eurem alten Meister Daud, bekannt als „The Knife of Dunwall“. Zusammen wollen die beiden dem mächtigen Outsider eine schnelles Ende bereiten. Doch was wird passieren wenn man versucht einen Gott zu töten? Ist es überhaupt möglich? Die Antwort könnt ihr am 15. September selber herausfinden, wenn der Release für PS4, Xbox One und PC stattfindet.

