Titanfall: Assault – Neuer Mobile Ableger im Titanfall Universum

Die Marke Titanfall hat eine nicht zu unterschätzende Fangemeinde, was unter anderem am fordernden, doch stets fairen Multiplayermodus liegt. Nach zwei Ego-Shootern ist heute ein Spin-off für Mobilgeräte erschienen. Titanfall: Assault ist ein Mobile-RTS, in dem ihr euch ein virtuelles Kartendeck zusammenstellt und in bester MOBA-Manier in Echtzeit PVP-Kämpfe bestreitet. Zur Verfügung stehen euch dabei riesiege Titans, wendige Piloten und unterschiedliche Burncards. Ihr beschwört mit den Karten eure Einheiten oder nutzt eure Burncards, um euch einen entscheidenden Vorteil gegen euren Gegenspieler zu verschaffen. Titanfall®: Assault ist ab sofort für iOS- und Androidgeräte in den jeweiligen App Shops verfügbar.

Auf den Schlachtfeldern der Zukunft geht es heiß her

Titanfall 2 ist einer der erfolgreichsten Titel, welcher 2016 erschienen sind. 12 Game of the Year-Awards, Über 100 Nominierungen und 60 Awards allein auf der E3. Darunter auch sechs „E3 Critics Awards“. Das Franchise ist recht Erfolgreich. Der erste Teil ist auf Platz 3 der Top-rated Games auf Xbox One 2014 und Titanfall 2 schaffte es auf Platz 6 der am besten bewerteten Games für die Playstation 4.

