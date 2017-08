Splatoon 2 – Summer Vacation Collection im SplatNet 2

Ab morgen gibt es spezielle Ausrüstung für den Shooter Splatoon 2 auf der Nintendo Switch zu erwerben. Diese wird ab morgen bis zum 16. August exklusiv über das SplatNet 2 in der Nintendo Switch Online App erwerbbar sein.

In Anne-Monas Laden „TentaWorld“ könnt ihr so Ausrüstungsgegenstände erwerben, die andere Haupteffekte haben als die Klamotten in den Läden in Inkopolis. Wollt ihr also sommerlich und stilsicher durch die heißeste Jahreszeit kommen, dann schaut in der App vorbei.

